Министр финансов Сергей Марченко на внеочередном заседании правительства в четверг привел ключевые цифры проекта бюджета на 2021 год. По его словам, доходы составят 1 триллион 92 миллиарда гривен, а расходы предусмотрены в размере 1 триллиона 328 миллиардов.

"Доходы проекта государственного бюджета увеличились на 21 млрд грн (в предыдущем проекте они были 1,071 трлн, то есть сейчас составляют 1, 092 трлн - Ред.). Расходы проекта бюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн. Сокращение по общему фонду расходов составило 12,8 млрд гривен. Это позволило уменьшить дефицит бюджета на 24 млрд грн. Этих средств достаточно для финансирования всех потребностей государства: охраны здоровья, науки, культуры, спорта, обороны", - сказал Марченко.

В первоначальном проекте бюджета расходы были определены на уровне 1,331 трлн грн.

Кроме того, в обновленном проекте снижен дефицит бюджета с 6% до 5,5% ВВП, о чем заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Найдена возможность сократить дефицит бюджета к ВВП с 6%, как было предложено в первом чтении, до 5,5%", - сказал он.

Таким образом, дефицит сокращен на 24 млрд грн - до 246,35 млрд грн. Снижение дефицита бюджета было одним из требований МВФ.

Госбюджет на 2020 год предусматривает дефицит в 7,5% ВВП.

Как писала "Страна", Кабмин утвердил проект бюджета на следующий год, при этом глава Минздрава Максим Степанов не голосовал.

Мы также сообщали, что на этой неделе госбюджет-2021 внесут в Верховную Раду, а рассмотрят на следующей.