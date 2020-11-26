Украинские предприниматели собирают акцию протеста под зданием Верховной Рады во вторник, 1 декабря. Об этом в соцсети написал глава общественного движения "Предприниматели Украины" Сергей Доротич.

"1.12.20 акция ФОП под Верховной Радой Украины. ФОПам обещали законопроект от Владимира Зеленского, но с нами никто из Офиса Президента Украины не общается", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время действия карантинных ограничений. Текст документа на официальном сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня.

Также мы сообщали, что ФОПы раскритиковали идею Зеленского о помощи бизнесу на карантине.