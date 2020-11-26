Кабинет министров Украины утвердил законопроект, которым Верховной Раде дается право увольнять и назначать нового директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства 26 ноября, трансляцию которого публиковала "Страна".

"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что Сытник останется на своей должности, пока парламент не выберет нового руководителя.

Отметим, что не так давно Конституционный суд признал неконституционным прописанное в действующем законе право президента назначать и увольнять директора НАБУ. С тех пор непонятно кто именно должен решать судьбу главы этого органа. Как видим, Кабмин предлагает, чтоб назначала и увольняла его Верховная Рада.

При этом летом Верховная Рада отказалась голосовать за законопроект, который позволил бы уволить главу НАБУ.

Между тем в октябре директор Бюро Артем Сытник был уволен постановлением Окружного админсуда Киева, но продолжает исполнять свои обязанности несмотря на это.