Народный депутат от фракции "Слуги народа" Егор Чернев предположил, что после вступления в должность президента Джо Байдена США отзовут утвержденного недавно посла в Украине Кита Дейтона. Вместо него пришлют уже возглавлявшую однажды посольство Мари Йованович.

Об этом нардеп сказал в интервью "Цензор.НЕТ".

По прогнозу Чернова, администрация Байдена будет помогать Украине на нескольких фронтах.

"А именно: в нашей стране должна продолжаться борьба с коррупцией; Украине должна быть оказана помощь, в том числе и летальным оружием; необходимо продлить санкции против Российской Федерации, пока она не вернет захваченные территории. И в рамках этих задач, в соответствии с моими источниками, Байден будет настаивать на восстановлении и усилении антикоррупционной инфраструктуры в Украине. Скорее всего, посол, которого уже утвердили, будет заменен, и в Киев может вернуться Мари Йованович, которая и займется поддержкой неправительственных организаций, борьбой с коррупцией и обеспечением политической стабильности в Украине", - сказал парламентарий.

Он добавил, что "российских агентов влияния будут нейтрализовать усилением санкций, замораживанием счетов и уголовными делами". А относительно людей, раскачивающих ситуацию в Украине, у американских партнеров есть свои инструменты, "включая крайне интересные записи разговоров перед президентскими выборами 2019 года", отметил "слуга народа".

Также он предположил, как в целом изменится при Байдене внешняя политика США.

"...Байден обещает восстановить более тесные отношения с партнерами по НАТО и усилить влияние Вашингтона в Восточной Европе. Он также выступает за продолжение целого ряда международных соглашений: Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с РФ, возврат к Договору по ракетам средней и меньшей дальности и Договору об открытом небе", - написал Чернов.

Весной "Страна" рассказывала, почему Йованович досрочно отозвали из Украины.

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