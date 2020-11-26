Агент Марадоны Матиас Мориа настаивает на расследовании обстоятельств смерти легендарного футболиста, который скончался в среду, 25 ноября.

По мнению агента, "скорая помощь" слишком поздно прибыла на вызов и потому медики не смогли реанимировать Марадону.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на аргентинский телеканал TN24.

"Скорая" опоздала более, чем на полчаса, и это был идиотизм, подпадающий под уголовную статью. Такие действия нельзя спускать на тормозах, и я намерен сделать запрос, чтобы все было расследовано с соответствующими последствиями. Диего говорил мне: "Ты - мой солдат, действуй беспощадно", - цитирует телеканал слова Мории.

"Я всем своим сердцем переживаю уход моего друга, которому был верен, и которого сопровождал до самого конца. Необъяснимо, почему на протяжении 12 часов моему другу не было предоставлено помощи соответствующего персонала из системы здравоохранения", - отметил Мориа.

Прокуратура Аргентины со своей стороны открыла расследование обстоятельств смерти Марадоны. В частности, в рамках расследования будут опрошены люди, которые находились рядом с Марадоной в последние часы его жизни.

Напомним, 60-летний Диего Марадона скончался от остановки сердца, в Аргентине объявили три дня траура.

Ранее "Страна" писала о том, что в столице Аргентины началось прощание с Марадоной.