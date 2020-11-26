В пятницу, 27 ноября, в Украине ожидается переменно облачная погода преимущественно без осадков. Лишь на крайнем западе страны днем может накрапывать дождь. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночные часы от +2 до -3 градусов. В Карпатах будет морозно - до 4-9 градусов ниже ноля. Днем синоптики обещают +1-6 градусов, а в южных регионах прогреется до +8-13.

В Киеве в пятницу также будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0, днем потеплеет до +3-5.

Фото: meteo.gov.ua

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