В четверг, 26 ноября в социальные сети попало фото тела футболиста Диего Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец.



Об этом сообщает аргентинский новостной канал TN.

Так, изображение стало вирусным в интернете, на фото мужчина, один из тех, кто готовил тело Марадоны, смотрит в камеру и левой рукой показывает палец вверх, а правой касается лба бывшего футболиста.



Владелец похоронного бюро "Pinier", расположенного в Патернале (район в центре города Буэнос-Айрес - Ред.), сказал, что служащий был уволен, и извинился перед семьей Марадона.



Фото опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти."



Ранее "Страна" сообщала, что стали известны последние слова Марадоны перед смертью. Как, выяснилось, Марадона вчера проснулся, позавтракал и вернулся в постель. После чего произнес свои последние слова.



Также напомним, что врачи почти два часа пытались вернуть Марадону к жизни. Марадона почувствовал себя плохо около 10:00. Уже через два часа сердце великого футболиста остановилось навсегда, несмотря на усилия врачей