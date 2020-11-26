Легендарный аргентинский футболист скончался в среду, 25 ноября. Фото: cronista.com

В четверг, 26 ноября в социальные сети попало фото тела футболиста Диего Марадоны в открытом гробу со стоящим рядом работником похоронного бюро, который демонстрирует поднятый вверх большой палец.

Об этом сообщает аргентинский новостной канал TN.

Так, изображение стало вирусным в интернете, на фото мужчина, один из тех, кто готовил тело Марадоны, смотрит в камеру и левой рукой показывает палец вверх, а правой касается лба бывшего футболиста.

Владелец похоронного бюро "Pinier", расположенного в Патернале (район в центре города Буэнос-Айрес - Ред.), сказал, что служащий был уволен, и извинился перед семьей Марадона.

Фото опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти."

Ранее "Страна" сообщала, что стали известны последние слова Марадоны перед смертью. Как, выяснилось, Марадона вчера проснулся, позавтракал и вернулся в постель. После чего произнес свои последние слова.

Также напомним, что врачи почти два часа пытались вернуть Марадону к жизни. Марадона почувствовал себя плохо около 10:00. Уже через два часа сердце великого футболиста остановилось навсегда, несмотря на усилия врачей

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