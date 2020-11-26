Гособвинение просит Московский городской суд отправить бывшего украинского футболиста Василия Василенко на 16 лет в колонию строгого режима за шпионаж в пользу Украины.



Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает информационное агентство ТАСС.



"Суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Василенко 20 октября. Материалы дела в отношении украинца содержат гриф "секретно", - отмечают в материале.

Наказание размером в 16 лет колонии прокуратура попросила во время прений в Мосгорсуде, где рассматривается дело Василенко - бывшего защитника украинских футбольных клубов, обвиняемого по статье 276 УК РФ ("Шпионаж", - Ред.).



Отмечается, что приговор экс-футболисту Василенко будет оглашен 7 декабря.

"Задержанный в столице России по делу о шпионаже пытался вывезти военные комплектующие, разработанные при СССР", - добавили в агентстве.

Изначально экс-футболиста задержали в рамках дела о контрабанде секретного оборудования. Позднее украинца обвинили в шпионаже в пользу Киева.



Ранее "Страна" сообщала, что в мае экс-звезду киевского "Динамо" арестовали в Хорватии за угрозы убить жену и ее семью. На футболиста завели уголовное дело.



Также напомним, что стала известна личность задержанного в России ракетчика по подозрению в шпионаже на Украину. Им оказался 32-летним старшим лейтенантом 35-й дивизии. Его зовут Сергей Сидорчук.