В Украине уже в ближайшее время могут вырасти цены на электроэнергию для населения. Напомним: сейчас тариф на льготное потребление до 100 киловатт составляет 90 копеек, а за все, что свыше, нужно платить 1,68 гривен. Средний тариф - 1,04 гривны за киловатт.

Но, по мнению назначенного недавно и.о Минэнерго Юрия Бойко, это мало.

"На сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 копейку. По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электроэнергии – 1,03 грн, а средневзвешенная цена киловатт-часа составляет 1,04 гривен. То есть по сути, в рамках текущей модели ПСО оплачивается исключительно доставка", – заявил на днях Бойко.

По его словам, в декабре средняя цена доставки электроэнергии еще больше вырастет - с 24 до 31 копейки за киловатт. И тогда продажа электроэнергии населению по текущим тарифам станет для производителей попросту убыточной.

"Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение в части тарифов для бытового потребителя", – заявил Бойко.

"Страна" разбиралась, как могут вырасти цены на электроэнергию для украинцев.

"Зеленая" наценка

Разговоры о том, что тарифы на электроэнергию для населения нужно повышать, ведутся уже давно. Собственно, режим ПСО или "социальной цены" при запуске рынка электроэнергии был сохранен только временно.

В Минэнерго уже озвучивали планы отказаться от льготного тарифа - 90 копеек за первые 100 киловатт. Это предложение рассматривалось в раках подписания меморандума по зеленой энергетике. Но до отмены льготного тарифа дело тогда так и не дошло.

Эксперты говорят: главная причина грядущего повышения цен для бизнеса - зеленая энергетика.

Как уже писала "Страна", Украина обязалась выкупать электроэнергию солнечные и ветро- электростанции по высоким тарифам. Под это в отрасль завели огромные инвестиции, в том числе, иностранные. Но платить по супер-высоким тарифам сейчас фактически нечем.

В этом году расценки снизили, но ненамного.

"Государству где-то нужно срочно взять 20 миллиардов. Приблизительно на такую же сумму потребляет электроэнергии население. Поэтому выбрали простой путь - повысить ценник для людей", — отмечает экономист Алексей Кущ.

"Выплаты по зеленой энергетике повесили на государство. У него таких денег нет, ведь электроэнергией оно не торгует. Поэтому долги перекладывают на государственные предприятия, в частности, "Укрэнерго"., повышая тариф на передачу", — пояснил аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

"По итогам 9 месяцев этого года негативный финансовый результат НЭК "Укрэнерго" составлю 28,6 млрд гривен. Прядка 86% этой суммы - компенсация затрат на ПСО, в частности, для населения, и покрытие "зеленого" тарифа ГП "Гарантированный покупатель". Основная причина убытков компании - в тариф на услуги по передаче электроэнергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы - 8,6 млрд из 33,3 млрд", — пояснили в "Укрэнерго".

То есть, тариф на передачу нужно будет повышать и дальше.

А, если растет для тарифа на передачу, то уменьшается сумма, которую получают производители электроэнергии, в частности, "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" (отпускают электричество для населения по ПСО).

"Это значит - снижаются объемы плановых ремонтов, а с ними - и уровень безопасности. Я уже не говорю, что не за что будет выводить атомные блоки из эксплуатации. Госкомпании планомерно вгоняются в убытки и доводятся до банкротства", — пояснил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Так что, по его словам, избежать роста тарифов для населения вряд ли удастся.

"Вопрос назрел давно. По всей видимости, сейчас просто нашли того, на кого все это можно повесить (временный и.о Минэнерго Юрий Бойко- Ред.). По-хорошему ведь такие заявления должен делать не он, а премьер-министр, или на крайний случай - НКРЭ", - добавил Корольчук.

Как будут повышать тарифы

Бойко пообещал "новую модель" тарифов для населения уже со следующей недели. Что это будет за модель он не уточнил.

Как стало известно "Стране", обсуждается несколько вариантов.

Один из них— отмена льготного тарифа за первые 100 киловатт. Сейчас он позволяет выйти на средний ценник за электроэнергию в 1,04 гривны. Если его отменят, за все электричество, начиная с первого киловатта, придется платить по 1,68 гривен. То есть - более чем в 1,5 раза выше.

Другой вариант — повышение и льготного, и обычного тарифа.

"Льготный тариф могут повысить с 90 копеек до 1,5-2 гривен. Обычный - с 1,68 до 2,5 гривен. Средний тариф в этом случае составит 2-2,2 гривны за киловатт. То есть, по сравнению с сегодняшним ценником - рост в два раза", — говорит Корольчук.

Населению могут предложить и сетку тарифов. То есть, скажем, до 100 киловатт - одна сумма, до 200 - другая и т.д.

"Скорее всего, повышение будет поэтапным. В итоге ценник для людей может вырасти и до 3 гривен за киловатт", — подсчитал Кущ.

Еще один вариант - полная отмена ПСО. Но не факт, что власти на это сейчас пойдут.

"Хотя в условиях рынка это, возможно, было бы неплохим выходом из ситуации, в том числе, для людей. Компании могли бы продавать населению электричество и по 30 копеек, в отдельные периоды. Скажем, тот же "Энергоатом" не может снизить производство во внепиковые периоды, ночью. Поэтому могли бы быть варианты с низкой ценой", — считает Корольчук

Но отмена ПСО - это еще и удар по коммунальщикам. Производители тепла и водоканалы тут же могут взвинтить свои тарифы.

"Поэтому, если отмена ПСО и будет, то не ранее апреля, после окончания отопительного сезона", — считает Корольчук.

При этом остро встанет вопрос о субсидировании, в том числе, коммунальной сферы.

"Нужно не менее 30 млрд, а в бюджете таких денег нет. А менять ПСО без субсидий - это попросту открыть ворота в ад. Тут же взлетят долги, которые сейчас по электроэнергии остаются сравнительно невысокими (порядка 5 млрд)", - пояснил Корольчук.

"Есть еще один путь - снизить еще больше тарифы на зеленую электроэнергию и принудительно реструктуризировать долги перед ее производителями . Но по нему правительство не пойдет, так как его тут же проклянут и МВФ, и западные посольства", - сказал "Стране" источник в Кабмине.