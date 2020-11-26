Депутаты Европейского парламента проголосовали за принятие резолюции относительно Беларуси. Полное название документа - "Резолюция по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийства Романа Бондаренко". Он призывает полностью заморозить все платежи ЕС для республики.

Проект резолюции опубликован на сайте Европарламента.

В документе евродепутаты заявили позицию ЕС о непризнании официальных результатов голосования 9 августа на президентских выборах и о необходимости провести новые, честные и свободные выборы под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ. Всего в резолюции 26 пунктов, самые важные из которых следующие:

требование быстрого и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова;

призыв к Еврокомиссии увеличить помощь независимым СМИ Беларуси;

призыв к ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси, а также создать центр по сбору доказательств и целевую группу ЕС из экспертов международного права;

призыв к Еврокомиссии, странам - членам ЕС, а также Европейской службе внешних связей обеспечить полную поддержку усилиям Совета ООН по правам человека, оказать помощь правозащитникам и представителям гражданского общества, чтобы гарантировать документирование случаев нарушения прав человека;

указание на правильность решения работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко;

призыв к расширению санкционного списка ЕС;

призыв к полной заморозке переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других;

призыв к Европейской службе внешних связей приостановить переговоры о приоритетах партнерства Беларуси и ЕС до проведения свободных и честных президентских выборов.

Также в документе сказано о необходимости принять европейский аналог "Акта Магнитского", который позволит вводить ограничительные меры против любого лица или организации, ответственных за серьезные нарушения прав человека, злоупотребления и коррупцию.

За принятие резолюции проголосовали 613 евродепутатов, против - 41, воздержались - 35.

Как писала "Страна", о смерти от побоев симпатизировавшего оппозиции Бондаренко стало известно 12 ноября. Около недели назад его похоронили в Минске.

Сначала Евросоюз, а вслед за ним и Украина потребовали наказания виновных в смерти белоруса.