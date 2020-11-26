Если в Украине все же решат ввести полный локдаун, то украинцев об этом предупредят за 7-10 дней. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов в эфире "112 Украина".

"Я думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать. Так же, как о карантине выходного дня, до внедрения его, на заседании правительства в среду за неделю до этого мы начали говорить, что у нас есть такая инициатива и что мы хотим ее внедрить, с чем это связано и что мы хотим сделать", - отметил глава Минздрава.

Также Степанов напомнил, что согласно постановлению Кабмина о введении на территории Украины карантина выходного дня, выходные 28-29 ноября - последние дни, когда действуют карантинные ограничения.

Напомним, Аваков считает, что Украину нужно немедленно отправлять на месячный локдаун.

Также мы сообщали, что инфекционист Голубовская поддержала Авакова в желании включить тотальный локдаун.