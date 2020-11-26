Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около 50% населения Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, власти города принимают минимальные ограничения на фоне пандемии.



Об этом глава города сообщил в интервью телеканалу "Россия-24".



"Вариант сегодня торможения эпидемии - это те меры ограничительные, которые мы предпринимаем, и второе - это популяционный иммунитет, о котором говорят все ученые, специалисты. Проведенные исследования в Москве дают результат, что у нас около 50% населения имеют иммунный ответ к коронавирусу: клеточный иммунитет, антитела и т.д. Большое достаточно исследование, проведенное в Москве, говорит о том, что теоретически процентов 50 населения уже более-менее защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что дальше не последует повторное заболевание", - говорит Собянин.



Также мэр города добавил, что власти Москвы ориентируются на реальную эпидемиологическую обстановку в столице и принимают минимальные ограничения на фоне пандемии, сектора экономики закрывать не планируется. Он подчеркнул, что в настоящее время промышленность, торговля, общепит и другие столичные предприятия продолжают работать в плановом режиме.



Ранее "Страна" сообщала, что в Москве из-за карантина закроют Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены. Ограничения вступили в силу с 17 ноября.



Также напомним, что 13 ноября в Москве объявили карантин на два месяца. Он продлится до окончания новогодних праздников и зимних каникул.