В четверг, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о поддержке предпринимателей во время действия карантинных ограничений.

Соответствующий проект закона опубликован на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Так, инициатором законопроекта №4429, о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения в Украине острой респираторной болезни Covid-19, является Владимир Зеленский.

На данный момент текст документа на официальном сайте Верховной Рады отсутствует.

Ранее мы писали, что Кабмин до конца текущей недели может внести законопроекты о компенсаторных механизмов для бизнеса на случай введения полного локдауна. Глава фракции "Слега народа" считает, что без принятия таких законопроектов бизнесу будет очень сложно уйти на жесткий карантин.

Также "Страна" разбиралась, почему ФОПы раскритиковали идеи Зеленского о помощи препринимателям во время карантина. По мнению главы движения "SaveФОП" нужно просто дать бизнесу работать.