Под Днепром 54-летний мужчина лишился обеих ног из-за укуса паука. Инцидент произошел в Никополе. Насекомое атаковало мужчину, когда тот занимался обрезкой винограда на даче. Об это сообщает Nikopolnews.

Укус насекомого дал серьезные осложнения и мужчине пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас пострадавшего спасают медики в реанимационном отделении больницы имени Мечникова в Днепре. По их прогнозам никопольчанину предстоит долгое лечение и реабилитация.

Никопольский биолог Сергей Тороп считает, что мужчина мог пострадать от укуса ядовитого желтосумного колющего паука, которого все чаще стали замечать на юге Украины в связи с глобальным потеплением.

"Он считается самым ядовитым из представителей рода Хеиракантиум, обитающих в Европе. Его укус не смертелен, но способен вызвать сильную аллергическую реакцию. У пострадавших наблюдается острая жгучая боль, отек укушенного места, рвота, головокружение, озноб, повышение температуры и артериального давления. Пауки могут достигать длины 15 мм. Охотятся часто ночью, прячутся в листьях травянистых растений, свернутых в трубочку, там их трудно обнаружить", - рассказал Сергей Тороп.

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