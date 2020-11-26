Кабинет министров до конца текущей недели может внести законопроекты относительно компенсаторных механизмов для бизнеса на случай введения полного локдауна. Об этом сообщила глава фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

"Позиция депутатов такова, что нельзя вводить локдаун без принятия законов, о которых говорил президент Украины (о стимулах для бизнеса в случае введения в стране жестких карантинных мер - Ред). Соответственно, мы ждем их регистрации. Очевидно, их внесет Кабинет министров и это должно произойти сегодня, максимум - завтра, то есть до конца недели", - сказала Евгения Кравчук.

Вместе с тем она подчеркнула: в "Слуге народа" рассчитывают на консенсус между всеми фракциями относительно поддержки таких законодательных актов, чтобы "их можно было их проголосовать быстро, на следующей пленарной неделе, и чтобы они сразу же вступили в силу, чтобы не растягивать этот процесс на недели, как это бывает с обычными законопроектами".

Кравчук отметила, что без принятия этих компенсаторных махизмов бизнесу будет крайне сложно уйти на еще один локдаун.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский пообещал выплатить ФОПам по 8 тысяч гривен из-за карантина выходного дня.

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