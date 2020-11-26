Власти Австрии, где в начале ноября прошел исламистский теракт, решили усилить меры безопасности в религиозных учреждениях. Теперь церковные здания будут под охраной полиции.

Об этом пишет Reuters.

Так, в целях предотвращения новых терактов исламистских боевиков религиозные здания будут охранять сотрудники полиции. Цель таких мер - защитить накануне Рождества граждан от подражателей теракта, который случился 2 ноября в Вене.

Уточняют, что 2 ноября боевик убил 4 человека, после чего был застрелен полицией. Инцидент произошел в Вене, преступником оказался 20-летний мужчина, который родился и вырос в столице Австрии. Еще 10 человек находятся под заключением из-за подозрения в причастности к теракту. По словам министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, предварительные результаты расследования указывают на то, что злоумышленник искал своих жертв в церквях.

"Поэтому с сегодняшнего дня будет усилена охрана церковных объектов", - добавил министр.

Напомним, в Австрии решили закрыть все радикальные мечети. Причиной стал теракт в Вене.

Также мы сообщали, что за данный инцидент ответственность на себя взяло "Исламское государство". Вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины, он был подписан как Абу Дажна Аль-Албани.