Во втором туре выборов мэра Полтавы победил действующий градоначальник Александр Мамай. За него проголосовали 52,22% избирателей. Об этом сообщается на сайте гражданской сети "Опора".

"Во "втором туре" выборов городского головы в Полтаве победил Александр Мамай", - говорится в сообщении.

Явка избирателей во время повторного голосования за кандидатов на должность городского головы в Полтаве составила 25,42% (55218 из 217246 внесенных в списки на участках). Мамая на избирательных участках областного центра поддержали 52,22% принявших участие в выборах (28833 голоса), Сергея Иващенко ( "Слуга народа") - 47,78% (26 385 голосов).

Как сообщалось, 22 ноября, в 11 украинских городах прошел второй тур местных выборов.

Ранее "Страна" писала о том, что "Слуги народа" проиграли выборы мэров во всех областных центрах.

Также мы сообщали, кто победил во втором туре выборов мэров и какой в городах политрасклад.