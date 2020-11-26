В четверг, 26 ноября, в Литве на одной из пушных ферм, расположенной в Йонавском районе недалеко от Каунаса, у норок обнаружили коронавирус.



Об этом со ссылкой на государственную службу по продовольственной безопасности и ветеринарии пишет литовское агентство LRT.

"Когда на ферме внезапно начали умирать норки, были отобраны образцы для анализа. Исследования показали, что это именно коронавирус", - сообщила пресс-секретарь Юргита Савицкая.

Пока не сообщается, в скольких животных подтверждено заражение, но в издании сообщают про регулярные проверки и расследования на фермах.

"Мы регулярно получаем информацию о состоянии здоровья и смертности и, конечно же, проводим лабораторные исследования. В настоящее время все хозяйства, где разводят норку в Литве, обследованы", - комментирует ситуацию глава госслужбы.

По его словам, зараженные ткани будут убиты, а за здоровьем других животных будут следить. По данным ветслужбы, сейчас на 86 фермах Литвы содержится более 1,6 миллиона норок.



Напомним, что в настоящий момент в шести государствах обнаружили зараженных мутировавшим коронавирусом норок, а именно в Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.



В отличии от европейских стран, украинские звероводы обещают не уничтожать норок. Так, в Украине больных норок нет, а доступ к ним имеет лишь ограниченное количество людей, которые регулярно проходят тестирование.