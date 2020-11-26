Дети, у которых Covid-19 часто протекает бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", так как приносят вирус в дом и заражают старших родственников, которые находятся в группе риска.

Об этом заявила инфекционист, доктор медицинских наук Ольга Голубовская во время выступления на Украинском женском конгрессе, видео которого обнародовано в YouTube.

Так, инфекционист рассказала, что дети часто являются двигателем любой эпидемии, потому что часто проживают болезнь, в том числе и Covid-19, с полным отсутствием симптомов. Но это не делает их менее заразными.

Кроме того, по ее словам, Украина переняла американскую рекомендацию по тестированию. Исходя из этих рекомендаций, если молодой человек болен с респираторными симптомами, то это расценивается как Covid-19, пока не доказано обратное. И все люди из группы риска, которые с ним живут, должны пройти тестирование на коронавирус.

"Если ребенок болен, или респираторный какой-то симптом, тогда группы риска должны где-то на 4-5 день от момента контакта с больным ребенком обследоваться", - подчеркнула Голубовская.

Голубовская о двигателях эпидемии с 54:10

Ранее мы писали, что глава МВД Арсен Аваков считает нужным ввести в Украине полный локдаун на три недели. С ним согласилась и инфекционист Ольга Голубовская.

Также доктор наук прогнозировала, что улучшения ситуации с коронавирусом в Украине не наступит раньше марта.