Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается уходить в отставку и назвал всю информация по этому поводу сплетнями некоторых политических групп страны.



Об этом глава Минздрава сообщает в эфире телеканала "112 Украина" в четверг, 26 ноября.

Степанов отметил, что готовится и дальше спасать Украину и ее жителей.



"Эти слухи определенные народные депутаты, политические силы начали распускать начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я занимаюсь развитием и реанимацией украинской медицины. Это то, чем я сейчас занимаюсь, чем собираюсь заниматься через неделю, через месяц, через полгода, через год", - говорит глава Минздрава.



Так, в начале ноября фракция "Голоса" выступила за сбор подписей за увольнение Степанова, после того как в Украине ввели "карантин выходного дня".



Напомним, что, по данным источника в Офисе президента, вопрос об отставке министра здравоохранения Степанова почти решен. Уточняется, что президент Владимир Зеленский пока не согласовал кандидатуру главного санврача Украины Виктора Ляшко на должность министра в случае увольнения Степанова.



Максима Степанова пытались отправить в отставку еще в мае. Тогда фракция "Голос" собирала подписи за его увольнение. Вторую попытку нардепы предприняли в конце июля, зарегистрировав проект постановления в Верховной Раде об отставке Степанова. "Страна" подробно писала о том, почему в Раде хотели уволить главу Минздрава.