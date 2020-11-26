Украина и Израиль заключили первое в мире соглашение о свободных твитах
Первое соглашение в соцсети заключили Тwitter-аккаунты Израиля и Украины. Согласно шуточной договоренности, страны ратифицировали "соглашение о свободных твитах между Украиной и Израилем".
Совместное заявление было сделано в четверг, 26 ноября.
"Этим мы подтверждаем, что первое в мире Соглашение о свободных твитах между Украиной и Израилем ратифицировано. Мы с нетерпением ждем достижения новых вершин виральности на благо наших подписчиков. Приглашаются все страны", - говорится в сообщении.
Кроме того, были обнародованы изображения "подписей" двух аккаунтов.
Ранее "Страна" писала о том, что в США открыли уже вторую библиотеку высказываний Трампа в Тwitter.
Также мы сообщали, что Twitter отдаст все аккаунты президента США Байдену, даже если Трамп не признает поражения.