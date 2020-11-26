Комендантский час во Франции, который действует с октября, отменят в виде исключения в Новогоднюю ночь и на Рождество.

Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс во время конференции, пишет "Интерфакс".

"Комендантский час будет отменен в порядке исключения 24 и 31 декабря. Но это не означает, что мы сможем отметить Рождество и Новый год так же, как в прошлые годы", - сказал он.

По словам премьера, нужно "ограничить число людей за праздничным столом и избежать слишком многочисленных встреч". Он добавил, что перед новогодними праздниками будут озвучены конкретные рекомендации, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Напомним, ранее президент Макрон объявил жесткий карантин по всей Франции до начала декабря. Рестораны и бары на время карантина закрылись, а школы при этом продолжили работу.

Также мы писали, что Макрон объявил, что Франция прошла пик второй волны эпидемии коронавируса. поэтому заболеваемость быстро падает.