В четверг, 26 ноября, в Израиле, который поэтапно выходит из локдауна, проведут лотерею, которая определит, каким торговым центрам страны разрешат открыться в пятницу. Всего будет открыто 15 ТРЦ, часть из них, принадлежащая крупным компаниям, откроется точно, а судьбу остальных решит розыгрыш.

Об этом пишет Calcalist.

Так, уже в пятницу, 27 ноября в Израиле разрешат работать 15 торговым центрам. Будут открыты ТРЦ группы "Кеньоней Офер" в Беэр-Шеве, Петах-Тикве и "А-Крайон", и торговый центр группы "Азриэли" в иерусалимском районе Малха.

Уточняют, что лотерея решит, каким еще торговым центрам разрешат работать. Ее проведут с равным распределением по регионам, при участии министерства здравоохранения, а также министерств финансов и экономики.

В это время Минздрав будет проверять, как в тех ТРЦ, которым позволили принимать покупателей, соблюдаются карантинные меры. Данный этап продлится до 6 декабря, после чего правительство Израиля решит, будут ли возобновлять работу остальные ТРЦ страны и если да, то в каком именно формате.

Напомним, 24 ноября в Израиле ослабили карантин. Частично возобновилась работа школ.

Также мы писали, что Израиль разрешил посещать страну бизнесменам, но с ограниченным сроком пребывания.