Чем ближе новогодние праздники, тем активнее в Украине обсуждают возможность введения жесткого карантина, сопоставимого с тем, который был весной. Решение об этом может принять Кабмин.

На вчерашнем заседании о том, что это обсуждается сказал премьер Денис Шмыгаль. Он не исключил, что локдаун могут ввести под Новый год, если карантин выходного дня не даст результатов. Правда, тут же он сказал, что результаты есть: количество занятых коек не увеличивается. И вообще есть позитивный сдвиг.

При этом другие представители власти оптимизма не разделяют и призывают ввести карантин немедленно. При этом звучат разные сроки - от двух до четырех недель.

"Страна" разобралась в новых заявлениях о полном локдауне.

Неистовый Аваков, затаившийся Шмыгаль. Кабмин и локдаун

Разберем основные заявления членов правительства по новым ограничениям.

Глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина 25 ноября заявил, что в Украине на период новогодних праздников могут объявить локдаун. Это произойдет в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям - в частности и к возможному введению карантина на зимние праздники", - сказал премьер. Но уточнил, что сейчас это пока не планируется.

"О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января - период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", - сообщил Шмыгаль.

По словам премьера, новый план разрабатывается в сотрудничестве с мэрами городов, которые уже прислали свои предложения. То есть на этот раз решили сначала заручиться поддержкой на местах и таким образом избежать саботажа, который происходит во время карантина выходного дня.

При этом Шмыгаль снова напустил туману, рассказав, что мини-карантин по выходным начал приносить свои плоды. Судя по данным мобильных операторов, люди ограничили свою активность до уровня весны. А ситуация в больницах стабилизировалась: заполняемость коек остановилась на черте 25-27 тысяч и не приближается к самой критической цифре - 30 тысячам.

Учитывая, что раньше премьер обещал не вводить полный локдаун, если статистика выйдет на "плато" (то есть, перестанет увеличиваться), последние его заявления можно расценивать двояко. С одной стороны - как вероятность, что более строгих мер уже не последует. С другой - зачем тогда рассказывать о планах ввести жесткий локдаун?

Тем более, что другие правители высказываются на этот счет более определенно - полного локдауна не избежать. Так, министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что в Украине нужно немедленно ввести строгий карантин с остановкой транспорта и на несколько недель.

"Моя точка зрения, что нужно вводить локдаун как можно быстрее, продолжительностью 3 или 4 недели. Не нужно прятаться за политическими формулировками, поскольку речь идет о больших рисках для здоровья людей. Я надеюсь, что это будет в ближайшие дни", - сказал Аваков.

При этом он отметил, что локдаун нужно вводить, как только "в деталях и реальных механизмах" будет сформулирована программа компенсаций, которую на днях презентовал Владимир Зеленский (подробнее о том, какие компенсации предусмотрены можно прочитать здесь).

Также Аваков сказал, что в Кабмине обсуждают остановку междугороднего и железнодорожного сообщения, но решения по этому поводу пока нет.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.

Еще раньше из министров подобное предложение вносил глава Минкульта Александр Ткаченко.

"Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы.

А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить", - заявлял Ткаченко.

В общем, как видим, как минимум два знаковых министра призывают к полному локдауну. Не исключает его и премьер.

Но это правительство. А что говорят у президента?

Голоса с Банковой

Сегодня заявил о необходимости более жестких мер нардеп-ресторатор Николай Тищенко, близкий к главе Офиса президента Андрею Ермаку. Он потребовал остановить на выходные дни общественный транспорт. Поскольку все в основном заражаются именно там.

Неизвестно, как это поможет - ведь другие пять дней украинцы куда более плотно используют транспорт. И явно основной вал заражений идет именно тогда. А не на выходных, когда метро и маршрутки забиты гораздо меньше.

На днях прозвучало еще одно заявление. Новый советник главы ОП Ермака Тимофей Милованов сказал, что новый локдаун не ударит по экономике так, как это сделал весенний карантин. Поскольку может быть введен в основном на праздники, когда и так почти ничего не работает. И только на две-три недели, а не на несколько месяцев, как было в прошлый раз.

Кстати, минувшим летом бывший министр экономики придерживался совсем иных взглядов. Он писал в Facebook, что лучше пусть умрет еще 7500 украинцев, чем введут новый карантин.

То есть Милованов, когда сейчас хвалил локдаун, делал это явно по чьей-то просьбе.

Что означают все эти заявления?

В общем, как видим, заявлений от властной команды идет много. И предлагают они разное. Но этот плюрализм не должен вводить в обман - решения принимаются у Зеленского.

Поэтому скорее всего многообразие высказываний выполняет чисто информационную задачу - подготовить к ужесточению карантина. И проверить реакцию общества на предложения тех или иных "говорящих голов".

А это значит, что какой-то вариант нового локдауна реально планируют вводить. Еще одно тому свидетельство - обещания Зеленского компенсировать бизнесу его убытки (какими эти компенсации на самом деле будут - вопрос отдельный).

Показательно, что "плюшки" никто не раздавал, когда вводили локдаун выходного дня. И, раз о них заговорили сейчас, значит готовятся ужесточать карантин.

С одной стороны локдаун это мера действительно эффективная - о чем заявляют все инфекционисты. Особенно в свете нового рубежа заболеваемости - 15 000 в сутки, который зафиксирован сегодня утром.

С другой - власть не контролирует ситуацию на местах, где мэры всю осень ведут коронавирусные бунты (и сейчас с ними ведутся активные торги).

Еще одно препятствие - компенсации бизнесу и наемным работникам, которые останутся без зарплат, явно недостаточны даже для пропитания (президент обещает единоразовую поддержку в размере всего 8000 гривен). Не говоря уже об аренде жилья. Все это резко диссонирует с практикой многих европейских стран, где закрывающимся фирмам и персоналу раздают деньги в виде пособий и отмены налогов.

Но в Украине, где нарастает бюджетный кризис, просто неоткуда взять эти средства. Тем более, что задерживаются кредиты от МВФ и прочих организаций, при помощи которых рассчитывали закрыть дефицит бюджета.

Именно это обстоятельство может сорвать новый локдаун. Особенно, если его введут на праздники, когда многие виды бизнеса зарабатывают на корпоративах, подарках, народных гуляниях. Огромных доходов лишится ресторанная сфера, которая ждет новогодних праздников целый год.

Все это может стать причиной новых коронавирусных бунтов и как следствие - роста политической нестабильности. Пойдут ли на это "слуги" или придумают какие-то компромиссные форматы - увидим в ближайшее время.