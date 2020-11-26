Министерство иностранных дел Украины считает вызов посла Украины Игоря Кизима в МИД Беларуси в связи с акциями у белорусских диппредставительств в Украине "чрезмерно эмоциональной и безосновательной реакцией".



Об этом сообщили в пресс-службе МИД, пишет "Укринформ".

Так, МИД Украины приняло во внимание вручения послу Украины в Беларуси ноты протеста МИД Беларуси. "Считаем реакцию белорусской стороны чрезмерно эмоциональной и в целом безосновательной", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что для Украины как европейского демократического государства свобода слова и свобода собраний имеют фундаментальное значение, поэтому никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует.



Кроме того, правоохранительные органы Украины принимают надлежащие меры, чтобы на постоянной основе, а особенно во время акций протестов, гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Беларуси и его работников.



В МИД акцентировали внимание на том, что Украина четко придерживается положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории.



Согласно ожиданиям украинского министерства, белорусская сторона также с должной ответственностью относиться к своим международным обязательствам и не допускать нарушений дипломатического иммунитета вроде безосновательных осмотров дипломатического автомобиля посла Украины в Беларуси при пересечении белорусско-украинской границы.

"В период Революции достоинства в Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию по отношению к Украине", - добавили в ведомстве.



Ранее "Страна" сообщала, что Минск подготовил санкционный список против украинских чиновников. Такое решение принято из-за якобы действия со стороны Украины, которые направлены против Беларуси.



Также напомним, что Украина присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси. Новые санкции будут носить экономический характер и будут введены против приближенных к Лукашенко бизнесменов и некоторых частных и государственных компаний.