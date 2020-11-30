В декабре Верховная Рада должна утвердить бюджет на 2021 год. Также будут избирать мэра на родине президента Зеленского, а Кабмин собирается ввести новогодний локдаун.

В последний месяц года украинцам повысят прожиточный минимум - а значит, немного подрастут пенсии, алименты и другие соцвыплаты.

Собрали главные изменения для страны в декабре.

Новогодний локдаун

В Кабмине и Офисе президента по состоянию на конец ноября обсуждают вариант жесткого карантина на новогодние праздники либо же продления карантина выходного дня.

При этом звучат разные сроки - от двух до четырех недель. Что касается дат, то одни министры предлагают ввести жесткий карантин перед новым годом, с 25 декабря. Другие - как можно быстрее, уже с начала декабря.

Если новогодний локдаун поддержит Кабмин, это будет означать закрытые кафе и рестораны, кино и театры, салоны красоты, бассейны и спортзалы. Вопрос об остановке междугороднего сообщения - решается. Также непонятно, что будет с городским транспортом.

Прожиточный минимум поднимут на 71 гривну

С 1 декабря прожиточный минимум увеличится на 71 гривну - с 2118 до 2189 грн.

По категориям прожиточный минимум будет таким:

- детям до 6 лет - 1921 грн.;

- детям от 6 до 18 лет - 2395 грн.;

- трудоспособным лицам - 2270 грн.

- лицам, утратившим трудоспособность - 1769 грн.

Без изменений останется размер минимальной заработной платы (5 тыс грн), единого социального взноса.

Пенсии, алименты, субсидии

Минимальная пенсия составит 1 769 гривен вместо 1712, то есть на 57 гривен больше. Это касается пенсий по возрасту, инвалидности, потере кормильца, выплат шахтерам, участникам боевых действий, чернобыльцам.

Максимальную пенсию поднимут с 17 120 до 17 690 грн, то есть на 570 гривен.

Минимальный размер алиментов с 1 декабря составит:

- для детей до 6 лет - 960,50 грн (вместо 929 грн);

- для детей от 6 до 18 лет - 1197,50 грн (вместо 1159 грн).

В формуле расчета субсидий также учитывается прожиточный минимум. Обязательный платеж за коммуналку рассчитывается так: среднемесячный доход одного члена семьи делят на два прожиточных минимума, умножают на 15% и общий доход семьи. Субсидия покрывает то, что не покрывает обязательный платеж.

Выплаты детям сиротам и родителям-воспитателям в приемных семьях тоже изменятся.

Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки до 6 лет, выплаты поднимут на 154 грн - до 4802,5 (было 4647,5 грн).

От 6 до 18 лет - с 5795 грн до 5987,5 (+192 грн).

Детям-сиротам с инвалидностью до 6 лет выплаты повысят на 217 грн - с 6506,5 грн до 6723,5.

От 6 до 18 лет - с 8113 грн до 8382,5 (+269 грн).

Выплаты приемным родителям и родителям-воспитателям поднимут с 2197 грн до 2270 (+73 грн). Патронатным воспитателям – с 10 985 грн, до 11350 грн (+365 грн).

Цены на электроэнергию

В Украине в ближайшее время могут вырасти цены на электроэнергию для населения. Обсуждается несколько вариантов новой модели тарифов для населения.

Первый - отмена льготного тарифа за первые 100 киловатт. Сейчас он позволяет выйти на средний ценник за электроэнергию в 1,04 гривны. Если его отменят, за все электричество придется платить по 1,68 гривен (то есть более чем в 1,5 раза больше).

Второй вариант — повышение и льготного и обычного тарифа. Льготный могут повысить с 90 копеек до 1,5-2 грн. Обычный - с 1,68 до 2,5 грн. Средний тариф в этом случае составит 2-2,2 гривны за киловатт.

Также населению могут предложить сетку тарифов. Например, до 100 киловатт - одна сумма, до 200 - другая и т.д.

При этом повышение тарифов, скорее всего, будет поэтапным.

Бюджет-2021

Верховная Рада должна был согласовать закон о финансах страны на следующий год до 1 декабря. Но в этом году в сроки не уложились, поэтому Верховная Рада будет принимать его в декабре. Если бюджет в декабре не утвердят, то в 2021 год Украина войдет с бюджетом-2020.

На минувшей неделе Кабмин подал в Раду измененный вариант бюджета для второго чтения. "Страна" уже проанализировала этот документ.

В нем почти на год откладывается рост минимальной зарплаты (ее решили повысить почему-то только прокурорам), зато увеличиваются расходы на Офис президента, депутатов и силовиков.

Выборы мэра в Кривом Роге

На 6 декабря назначен второй тур выборов мэра Кривого Рога. Накануне которого с дистанции неожиданно сошел главный кандидат на победу - действующий мэр Юрий Вилкул. Он пояснил это состоянием здоровья.

Теперь криворожане будут выбирать между "слугой народа" и топ-менеджером на предприятии у Рината Ахметова Дмитрием Шевчиком - и представителем "Оппозиционной платформы - За жизнь" Константином Павловым.

Последнего призвал поддержать сам Вилкул, который в первом туре мэр опередил Шевчика почти в два раза, набрав 46,27% против 25,94%. Павлов по итогам первого тура занял третье место, набрав 9,15%.

Ранее "Страна" подробно разбирала три наиболее вероятные версии, почему Юрий Вилкул снялся с выборов и отказался от почти гарантированной победы.

Первая из них - у него действительно большие проблемы со здоровьем. Вторая - Вилкулы восстановили отношения с Ахметовым и таким образом оказали услугу и ему, и президенту (либо, возможно, Вилкула шантажировали уголовными делами, заставив сняться с выборов). Третья - Вилкул, сам не желая больше занимать этот пост, дал шанс представителю ОПЗЖ выиграть выборы.

Однако для Зеленского вопрос победы его кандидата в родном городе принципиален. На минувшей неделе президент приезжал для этого в Кривой Рог. Детальнее о раскладах в столице Кривбасса - в блоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".

Первые заседания новых горсоветов

Во многих населенных пунктах пройдут первые заседания новых составов городских светов после местных выборов.

Первое заседание Киевского городского совета IX созыва состоится 1 декабря. В этот день новоизбранные депутаты тайным голосованием выберут секретаря.

Цифровой паспорт в банках и новые монеты

С 1 декабря банки начнут принимать цифровой паспорт в приложении "Дія" при осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента.

Также с 1 декабря Нацбанк вводит в обращение памятные монеты "Город Славянск" (номиналом 5 гривен) и "Самойло Величко" (номиналом 10 гривен).

Монета "Город Славянск"

Монета "Самойло Величко"

Кофе и чай в поездах

С 1 декабря "Укрзализныця" возобновляет продажу чая и кофе в пассажирских поездах, которую отменили в конце мая в целях противоэпидемической безопасности.

Цена услуги не изменится: чай, кофе и вода в бутылке (0,5 л) будут стоить по 10 грн. Заказать и оплатить напитки можно будет при оформлении проездных билетов онлайн.

Также в поездах будут продавать еду в индивидуальной упаковке: печенье, вафли, снеки и др.

Городские елки на Новый год

В Киеве огни на главной елке страны в этом году зажгут 19 декабря. На Софийской площади уже монтируют каркас. 31-метровая елка будет искусственной. Из-за карантина уже озвучили ряд ограничений: концертов и кафе не будет. Из развлечений - фоновая музыка, фото у елки, горячие напитки на вынос из киосков. Рассматривается возможность ограниченного пропуска на праздничную площадь.

В других городах сейчас обсуждают, в каком формате делать центральные елки. В некоторых городах, например, Виннице, власти уже заявили, что традиционной елки на площади не будет. Там ограничатся лишь праздничной иллюминацией и украшениями улиц.

Выходные в декабре

В декабре украинцев ждет дополнительный выходной в пятницу, 25 декабря, на католическое Рождество. Это государственный праздник. 24 декабря рекомендовано сократить рабочее время на один час.

31 декабря выпадает на четверг. На эту дату также рекомендовано ввести короткий день, но выходным он не будет.

Календарь выходных и рабочих дней в декабре-2020 Фото: rbc.ua

Всего в декабре будет 22 рабочих и 9 выходных дней.