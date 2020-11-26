Оператора телеканала "Russia today", который является гражданином России, не пустили в Украину и запретили въезд в нашу страну три года из-за незаконного посещения Крыма.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины на своем сайте.

"Иностранец 1971 года следовал в нашу страну на автомобиле. Для пересечения границы он избрал пункт пропуска "Кучурган", что в Одесской области. Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию. Однако во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма", - говорится в сообщении.

В ходе дополнительной проверки сотрудники Подольского пограничного отряда также установили, что в период оккупации полуострова оператор прилетел туда с России, чтобы провести видеосъемку для телеканала "Russia today".

"Из-за нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее пограничники отказали иностранцу в пересечении границы и на 3 года запретили въезд в Украину", - добавили в Госпогранслужбе Украины.

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