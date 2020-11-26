Новый законопроект об ответственности за предоставление недостоверных данных в электронных декларациях внесут в Верховную Раду уже на этой неделе, а рассмотрит его парламент на следующей.

Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде Украины, нардеп Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".

Речь идет о законопроекте, который восстановит статью 366-1 Уголовного кодекса. По словам Вениславского, документ рассмотрят на следующей пленарной неделе.

Также Вениславский заявил, что текущий состав Конституционного суда может быть отправлен в отставку.

"Этот состав КСУ... является сомнительно легитимным. И вызывает очень много вопросов доброчестность голосовавших судей. И это разделяется и западными партнерами, и Венецианской комиссией. Будем надеяться, что до таких крайних вариантов не дойдет. Но если дойдет - будем голосовать за отставку всего суда", - сказал он.

Напомним, недавно Конституционный суд принял решение, которое отменило ответственность за декларирование недостоверной информации и лишило НАПК части полномочий.

Также мы писали о том, что сегодня спикер парламента Разумков заявил, что в Раде согласовали возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование.