17 и 18 ноября около Чернобыльской зоны отчуждения резко в сотни раз подскочили показатели радиационного загрязнения у нового хранилища отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2.

Об этом на своей странице в соцсети сообщили активисты общественной организации Save Dnipro.

"Так, показатели 17 ноября в 18:08 достигли невероятных 124 000 НЗП/час, тогда как стандартными даже для этой загрязненной местности является 210 НЗП/час, что почти в 600 раз меньше, а 18 ноября в 11:45 на соседней станции "Отводной канал" - 62 400 НЗП/час, то есть почти в 300 раз выше обычного значения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что радиационный фон прыгал в сотни, а то и тысячи раз почти на всех измерительных постах в зоне отчуждения. В частности, пост мониторинга в бывшем селе Стечанка 17 ноября в 10:55 зафиксировал показатель в 117 000 НЗП/час, а в селе Горностайполь, Вышгородского района, Киевской области, (население 1 100 человек) 17 ноября в 11:00 радиационное загрязнение достигло чрезвычайных 87620 НЗП/час. Скачки радиационного загрязнения продолжались и позднее.

В Агентстве по управлению зоной отчуждения отреагировали на сообщение активистов и пояснили, что кратковременное значительное повышение показателей радиационной обстановки в Чернобыльской зоне отчуждения произошло из-за поверки датчиков. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Максим Шевчук.

По его словам, никаких аварий или катастроф не было, а радиационный фон является нормальным для зоны отчуждения. По словам Шевчука, существует автоматизированная система контроля радиационной обстановки и эта информация является открытой для всех.

"Для того, чтобы система работала корректно, ежегодно происходит стандартизирована плановая поверка датчиков. Эти поверки происходят с 1988 года. Поверка осуществляется путем подъема эталонного источника ионизирующего излучения к датчикам", - сказал Шевчук и добавил, что работы по поверке продолжатся, поэтому повышение показателей будет фиксироваться еще некоторое время.

Ранее "Страна" писала о том, что в Чернобыльском заповеднике исследовали организмы рыб, живущих при разном уровне радиации.

Также мы сообщали, что после аварии на ЧАЭС в Германии до сих пор растут зараженные радиацией грибы.