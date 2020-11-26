Принц Карл Филипп Швеции и его супруга принцесса София, которая весной помогала медсестрам в борьбе с коронавирусом, заболели Covid-19.

Об этом со ссылкой на заявление королевского дворца сообщает таблоида Aftonbladet.

Так, у 41-летнего принца и его 35-летней жены наблюдаются легкие симптомы - как при гриппе. Сейчас они лечатся в своем доме в Стокгольме, с ними также находятся двое маленьких детей.

Как сообщается, в ближайшее время тест на коронавирус сделают король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также принцесса Виктория, их дочь и сестра Карла Филиппа, ее супруг принц Даниэль.

По данным таблоида, королевская семья на прошлой неделе собиралась на похоронах брата королевы Сильвии, до этого все присутствовавшие на церемонии сдали тест на коронавирус, и он оказался отрицательным у всех.

Ранее мы писали, что правительство Швеции ввело строгие ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. Публичные собрания и массовые мероприятия с участием более восьми человек в стране запрещены.

Также сообщали, что премьер-министр Швеции Стефан Левен и его супруга Улла ушли на самоизоляцию после того, как человек из его команды контактировал с зараженным коронавирусом. При этом политик заверил, что он и жена чувствуют себя хорошо.