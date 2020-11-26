На контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) линии разграничения с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса планируют проводить бесплатное тестирование на коронавирус. Граждане смогут получить свой результат сразу в сервисном центре.

Об этом заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук в эфире телеканала "Украина 24".

Так, по ее словам, уже разработан совместный с Минздравом алгоритм действий. Согласно этому алгоритму гражданам, которые проходят через КПВВ должны делать экспресс-тест на коронавирус, такое тестирование будет занимать до получаса. В сервисных центрах на линии разграничения люди смогут сразу получить свои результаты.

"На сегодня согласовано смету на 260 тысяч тестов", — сказала Голованчук.

Кроме того она уточнила, что для введения данного алгоритма следует внести соответствующие изменения в постановление Кабинета Министров № 641 от 22 июля, регламентирующее карантинные меры. Заработать такая услуга может уже до конца года.

"Будет проводиться тестирование на въезде если будут продолжаться карантинные ограничения. Пока не скажу, это будет для всех или только для тех, кто будет иметь соответствующие симптомы, но это точно будет" , – отметила замминистра.

Напомним, на всех КПВВ с Крымом и Донбассом в 2021 году должны появится центры административных услуг. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также сообщалось, что на внеочередном заседании ТКГ стороны не пришли к соглашению насчет открытия пунктов пропуска "Счастье" и "Золотое" на Донбассе.