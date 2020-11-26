В четверг, 26 ноября, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканалу ZIK из-за анонса телемарафона "Реванш соросятни".



Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета на своем сайте.

Так, основанием для проверки стала трансляция анонса телемарафона "Реванш соросятни". Анонс телемарафона зафиксировано 11 ноября 2020 года (в 23:47) и 12 ноября 2020 года (в 09:43, 11:52 и 12:37) хронометражем 2 мин. 33 сек.

По мнению Нацсовета, распространяемые в анонсе лексемы имеют признаки скрытого призыва к разжиганию вражды по отношению к неопределенной социальной категории "соросята" и к лицам по признакам их принадлежности к гражданству США.

"Телерадиокомпания формирует поведение адресата речи, используя методы речевого манипулирования сознанием, влияния на психику зрителя", - отметили в Нацсовете.



К тому же эти лексемы формируют у зрителя желание действовать или ощущение необходимости действий против указанных категорий и лиц, "разжигая в них чувство ненависти из-за того, что, по мнению руководства телерадиокомпании, именно они виновны в трагедиях украинского народа с 2014 года".

"Подобные заявления украинской общенациональной телерадиокомпании могут быть рассмотрены как подстрекательство к определенным негативным действиям насильственного характера и как такие, что вызывают ощущение неприязни, вражды к определенной категории людей", - добавил Нацсовет.

На сайте регулятора отметили, что телеканал, производя и распространяя подобные высказывания, должен учитывать общую напряженную ситуацию в Украине, связанную со многими вызовами, которые угрожают существованию страны.

Также некоторые сообщения могут "формировать негативный образ партнеров и союзников Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации, их граждан, следствием чего может быть ситуация, которая будет угрожать национальной безопасности и территориальной целостности Украины".



Отмечается, что проверка будет проходить с 14 по 29 декабря 2020 года.



Ранее "Страна" сообщала, что Нацсовет внепланово проверит телеканал "1+1" после информации о том, что его долей владеет Оксана Марченко. Проверки у лицензиатов должны провести с 26 ноября по 10 декабря. После этого Нацсовет примет соответствующие решения.



Также напомним, что депутат от "Слуги народа" потребовал заменить членов Нацсовета по ТВ, срок полномочий которых истек год назад. Брагар призвал комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики провести отбор определенных кандидатов и в дальнейшем утвердить их для того, чтобы Верховная Рада нынешнего созыва имела своих представителей в Нацсовете.