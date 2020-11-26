Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко обратился к премьер-министр Денису Шмыгалю с предложением распространить карантин выходного дня не только на рестораны и сферу услуг, но и на общественный транспорт.

Соответствующий пост Тищенко опубликовал в Facebook.

"Обращаюсь к премьер-министру Украины Денису Шмигалю. Очередной коронавирусный антирекорд в Украине - 15 331 новый случай заражения за сутки - свидетельствует о неэффективности принимаемых правительством мер. Если мы хотим улучшить ситуацию, то на "карантин выходного дня" необходимо закрывать не только развлекательную сферу и сферу услуг. Главное на выходные дни ограничить работу общественного транспорта", - написал Тищенко.

По его мнению, общественный транспорт - основной разносчик инфекции, поскольку пассажиры в нем не соблюдают социальную дистанцию и контактируют между собой.

"Поскольку это не рабочие дни, то и острой необходимости у большинства украинцев ехать куда-то нет. Не обязательно ехать через весь город. Можно ограничиться прогулками вблизи дома. А для тех украинцев, которые вынуждены работать в выходные дни, обязать их работодателей организовать подвозку сотрудников к работе", заявил нардеп.

Напомним, Шмыгаль оценил эффект от карантина выходного дня и заявил, что он поспособствовал позитивному результату.

Также мы писали о том, что в Виннице планируют перенести карантин выходного дня на понедельник и вторник.