В четверг, 26 ноября, глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил о подготовленном санкционном списке в отношении ряда официальных лиц Украины. Такое решение принято из-за якобы действия со стороны Украины, которые направлены против Беларуси.

Об этом он сообщает на онлайн-брифинге в Минске.

Так, по словам Макея, на первоначальном этапе они подготовили санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины. "Конечно, мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства", - заявил он.



К тому же, министр иностранных дел Беларуси прокомментировал присоединение Украины к антибелорусским санкциям Европейского союза (ЕС), сообщает издание БЕЛТА в своем Telegram-канале.

Он считает, что политика Украины является "насмешкой над здравым смыслом". И правительство Беларуси не может расценивать данный шаг иначе как "абсолютно недружественный шаг и попытку вмешательства во внутренние дела страны".



Напомним, в Беларуси четвертый месяц продолжаются массовые протесты после президентских выборов 9 августа, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов.



Также "Страна" сообщала, что Минск выразил протест Киеву из-за антибелорусских акций у своего посольства. В ноте Минск потребовал "обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".