Начиная с 1 декабря в Египте, куда украинцы теперь могут попасть без оплаты визового сбора, в силу вступят новые карантинные ограничения. Они коснутся работы ресторанов, базаров и развлекательных заведений, но будут ограничивать отельные мероприятия.

Об этом сообщает российская Ассоциация туроператоров на своем официальном сайте.

Так, начиная с 1 декабря, время работы всех магазинов и торговых центров будут ограничены в летний сезон с 07:00 до 23:00, в зимний - с 07:00 до 22:00. Во время выходных или официальных праздников зимой магазины будут работать до 23:00, а летом до полуночи.

Также изменится время работы кафе, базаров и ресторанов: летом с с 5:00 до 01:00, зимой – с 05:00 до 24:00. Во время зимних выходных и праздников базарам и кафе разрешат работать до 1:00. Ночные клубы и дискотеки должны будут закрываться в два часа ночи.

Уточняют, что кафе и магазины, которые находятся в аэропортах смогут работать круглосуточно. Новы ограничения также не распространяться на отели, то есть все развлечения египетских курортов останутся, но будут ограничены стенами гостиниц.

"Просидеть до утра с кальяном в центре туристической жизни в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде уже не выйдет: в лучшем случае, "посиделки" завершатся в час ночи. С покупкой сувениров в городе придется уложиться вообще до 23 часов", - говорится в сообщении.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель намерена закрыть все горнолыжные курорты в Европе на период зимних каникул. Но считает, что Австрия вряд ли согласится на это.

Также мы писали, что в Болгарии объявили тотальный локдаун, который продлится до 21 декабря. В силу новые ограничения вступают 27 ноября.