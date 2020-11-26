В Турции 79 человек осуждены на пожизненное заключение. Такой приговор им вынес суд Анкары за участие в попытке государственного переворота в июле 2016 года.

Об этом сообщает Anadolu в четверг, 26 ноября.

Уточняется, что среди осужденных есть несколько пилотов истребителей F-16 и бывший командир базы. Пожизненный приговор также получили четыре "гражданских имамов", которые, по данным обвинения, планировали государственный переворот, следуя указаниям лидера организации FETO Фетуллаха Гюлена.

Истребители F-16 трижды обстреляли здание парламента в 2016 году, а также дорогу возле президентского дворца и штаб-квартиры спецназа и полиции Анкары. Эрдоган в то время был в отпуске на юге Турции.

Отмечается, что турецкий суд вынесет приговоры почти 500 подозреваемым по данному делу. По данным издания, еще несколько обвиняемых приговорили от 3 до 16 лет пожизненно. В настоящее время объявления приговоров продолжается.

Также было решено разделить дела шести обвиняемых, включая Гюлена и гражданского имама Адила Оксюза, который судят заочно.

Как известно, более 100 000 работников государственного сектора, включая преподавателей и судей, были освобождены от должностей из-за подозрений в связях с Гюлена. Аресты продолжаются, хотя они менее масштабные, чем в первые годы после попытки переворота.

Напомним, в ночь на 16 июня 2016 года группа мятежников попыталась осуществить военный переворот в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 граждан, более две тысячи человек получили ранения. В итоге Мятеж был подавлен.

Также мы писали, что весной 2019 года в Турции 119 военнослужащих были осуждены на пожизненное заключение.