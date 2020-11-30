Сегодня, 30 ноября, произойдет последнее в этом году Лунное затмение. Оно будет частичным и по мнению астрологов, может негативно повлиять на те знаки Зодиака, которые намерены в ближайшее время жениться или разводиться, переезжать или менять работу. В этот период крайне нежелательно браться за новые идеи.

Но обо всем по порядку.

Лунное затмение 30 ноября - что о нем известно

Лунное затмение начнется 30 ноября в 9:32 и продлится чуть более четырех часов - до 13:53. При этом его максимальная фаза будет доступна для наблюдений в 11:43. Некоторые жители смогут без специальных приборов наблюдать затемнение верхнего края лунного диска.

Произойдет это в полнолуние, когда Земля окажется между Солнцем с одной стороны и Луной - с другой. Тень Земли будет закрывать светило не полностью, поэтому явление называется частичным или полутеневым лунным затмением.

Примечательно, что все лунные затмения 2020 года были частичными и затмение 30 ноября, которое будет последним в этом году, не является исключением.

Отметим, что украинцы, к сожалению, не смогут стать очевидцами этого лунного затмения по той причине, что Луна окажется под горизонтом в созвездии Близнецы и пройдет через южную часть земной полутени.

Явление будет доступно Жителям Америки, северной Европы, восточных регионов России, а также Океании и частично - Азии.

Обстоятельства видимости полутеневого лунного затмения 30 ноября, фото NASA's GSFC

Что касается полных лунных затмений, то они случаются раз в два-три года. Следующее мы увидим только 26 мая 2021 года.

Ученые считают, что никакого воздействия на людей лунное затмение не оказывает. Даже теоретически измененное освещение никак не влияет на организм. Однако психологический эффект может наблюдаться у чересчур впечатлительных натур. Тогда лунное затмение в отдельных случаях может вызывать беспричинную тревогу, возбуждение или бессонницу, что скорее всего является плодом фантазии.

Советы астрологов

Тем не менее астрологи угадывают даже в частичных лунных затмениях тайный смысл. Они считают такие явления опасными и предсказывают различные бытовые, семейные, финансовые и юридические неурядицы.

Считается, что у лунных затмений всегда преобладает энергия прекращения и завершения. Поэтому в дни, граничащие с затмениями, можно избавляться от ненужных связей, старых вещей, изживших себя отношений. Однако с важными людьми ссориться нельзя. Есть риск, что конфликт еще долго невозможно будет унять, а его стороны продолжат враждовать. То же самое касается и оформления бракоразводных процессов, смены места жительства или работы, пластических операций, кардинальной смены имиджа. То, что сделано в период полнолуния, практически невозможно исправить или "отмотать" назад.

Начинать новые дела под влиянием такой Луны опасно. Также не стоит брать на себя чужие проблемы и обязательства, заключать кредитные договора или одалживать деньги. Лучше, наоборот, раздать всем долги.

Нельзя отправляться в командировки или длительные путешествия. Лучше уединиться с близкими и родными, избегать массовых скоплений людей из-за риска чрезвычайных событий или вспышки инфекционных заболеваний.

По мнению астрологов, лунные затмения негативно влияют на самочувствие пожилых людей, маленьких детей и животных. Однако благотворно воздействует на тех, кто занят монотонной деятельностью. Таким людям будет проще сконцентрироваться на своих мыслях и получить новое вдохновение на реализацию своих целей.

Впрочем, такое влияние Луны на людей не доказано учеными, поэтому лучше не акцентировать мысли на негативе и начинать неделю в позитивном настроении.