Около 34 тысяч медработников уволились из украинских больниц с начала эпидемии коронавируса.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он отмечает, что эта цифра предварительная и еще нет информации о количестве медиков, которые не просто уволились, но и вовсе покинули систему здравоохранения.

"Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тыс. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год, когда можно будет полностью сравнить и посмотреть, какое количество полностью ушло из системы здравоохранения", - сказал Степанов.

По его словам, нужно проанализировать основные причины увольнения медиков. Глава Минздрава заявил, что работу врачей в Украине недооценивают.

На видео: Степанов об увольнениях 14:00

Ранее "Страна" писала о том, что Степанов обещает медикам зарплаты в 22-25 тысяч уже в следующем году.

Также мы сообщали, что Степанов раскритиковал медреформу Ульячны Супрун.