Через контакт-центр Минздрава по противодействию Covid-19 украинские пациенты могут вызвать только мобильную бригаду, а не скорую помощь. Мобильная группа - это медработники, которые приезжают по адресу вызова и берут тест на коронавирус, а алгоритм вызова "Скорой" остался прежним.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время онлайн-брифинга в четверг, 26 ноября.

"С сегодняшнего дня каждый может через контакт-центр Минздрава заказать мобильную бригаду по телефону 0800 60 20 19, если есть симптомы коронавирусной болезни. Если вам по какой-то причине не вызвали мобильную бригаду, или вы не можете дозвониться своему семейному врачу, надо звонить на этот номер, и вызвать мобильную бригаду, которая приедет и возьмет у вас мазок, для того, чтобы сделать тест и подтвердить или опровергнуть Covid-19", - сказал министр.

Также он уточнил, что не смотря на то, что ряд СМИ распространили информацию, согласно которой через контакт-центр можно вызвать "Скорую помощь" алгоритм вызова остался неизменным, для вызова нужно звонить по номеру 10

"Мобильная бригада - это группа медработников, которая приезжает и берет тест. Что касается скорой, мам ничего не изменилось, как был номер 103, так и остался ", - объяснил разницу Степанов.

Напомним, с 26 ноября в Украине пациенты с коронавирусом могут вызвать мобильную бригаду через контакт-центр по противодействию Covid-19. Кроме того до конца ноября планируется запустить еще одну опцию, благодаря которой через контакт-центр можно будет получить консультацию семейных врачей.

Также мы писали, что контакт-центр Минздрава работает круглосуточно со 2 ноября. Номер телефона бесплатный - 0800-60-20-19.