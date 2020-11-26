Российская государственная корпорация "Роскосмос", объявившая ранее о разработке ядерного космического грузовика, ждет от ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" предложений о создании национальной станции.

Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 26 ноября.

Так, оператор российского сегмента Международной космической станции (МКС) РКК "Энергия" предложил отказаться от дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на создании национальной космической станции.

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - заявил первый заместитель гендиректора "Энергии" Владимир Соловьев.



Он добавил, что траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 млрд рублей, "слишком велики" для России. "Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - сказал Соловьев.

Во время заседания Соловьев также представил облик новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с открытой архитектурой и неограниченным сроком эксплуатации "за счет заменяемости модулей".

Согласно планам, она будет состоять из трех-семи модулей, в которых смогут разместиться от двух до четырех человек. Для снижения расходов на содержание станции ее хотят сделать автономной. Начать выводить РОСС предлагают после 2024 года, однако точные сроки пока неизвестны.

В "Роскосмосе", в свою очередь, сообщили, что приступить к переговорам с партнерами по МКС о судьбе будущей станции собираются в 2021 году.

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