В среду, 25 ноября, суд в Полтаве оправдал ресторатора Наталью Саенко, которая два года назад за рулем джипа наехала на подростка-велосипедиста, который скончался через два месяца после ДТП.

Об этом пишет "Полтавщина".

Авария произошла осенью 2018 года. Наталья Саенко сбила 15-летнего Артема Левченко на переходе. Мальчик в результате аварии впал в кому, а через два месяца умер, не приходя в сознание.

25 ноября 2020 года, спустя два года с момента трагедии, суд постановил, что женщина не виновата в смерти Артема. В решении суда говорится, что велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках. По утверждению судьи, владелица ресторанного бизнеса не могла избежать столкновения.

Сторона обвинения настаивала на том, что Наталья Саенко во время ДТП говорила по мобильному телефону, и требовала 8 лет тюрьмы для водителя. Однако суд постановил, что эти данные не подтверждены. Теперь ей вернут арестованное имущество и водительское удостоверение.

После оглашения приговора мама погибшего Наталья Левченко и тетя погибшего Ирина Сердюк заявили, что на совести Саенко две смерти. Ведь утром 24 ноября скончался дедушка Артема, который не выдержал такого удара.

Напомним, ГБР расследует ДТП в Полтаве, где патрульный сбил насмерть пешехода.

Также мы писали о том, как в ДТП под Полтавой погиб полицейский и два человека получили травмы.