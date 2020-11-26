В четверг, 26 ноября, в Днепре президент Украины Владимир Зеленский попрощался с директором конструкторского бюро "Южное" Александром Дегтяревым и предложил присвоить ему звание Героя Украины.



Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Так, президент прибыл во Дворец культуры "Машиностроителей" в Днепре около 11 утра. В церемонии также приняли участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.



Глава государства возложил цветы к гробу умершего и пообщался с его родными, выразив им сочувствие.



Фото: пресс-служба президента Украины.



Президент подчеркнул, что смерть Александра Дегтярева - это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

"Это был великий украинский конструктор, ученый. Он многое сделал. Был директором КБ "Южное" много лет, начинал с инженера. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Так, президент инициировал присвоение Дегтяреву звание Героя Украины посмертно. По словам Зеленского, этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем.

К тому же президент Украины подчеркнул важность развития космической отрасли Украины.

"Я думаю, что у нас есть большие шансы, потому что ум никуда не делся, а знания передавали молодым ученикам. Поэтому обязательно будем развивать направление, страна должна строить ракеты, строить и запускать свои спутники", - добавил Зеленский.



Фото предоставило издание "Відкритий".



Фото: пресс-служба президента Украины.



Фото предоставило издание "Відкритий".



Напомним, гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев умер от коронавируса. В Офисе президента считают, что он являлся одним из самых опытных специалистов украинской аэрокосмической отрасли.



Также "Страна" писала, что вчера стало известно, что Зеленский приедет в Днепр на похороны гендиректора КБ. В Днепре 26 ноября объявлено днем траура в память об Александре Дегтяреве. Такое распоряжение подписал мэр Днепра Борис Филатов.