Вчера российские СМИ опубликовали интервью с бывшим членом "Правого сектора" Игорем Пирожком. С февраля он отбывает срок в РФ за экстремизм - вербовку сторонников.

У Пирожка пестрая националистическая и преступная биография. В 90-е он проживал в Москве и был одним из организаторов "концлагеря". В нем насильно содержались бомжи, рабочая сила которых использовалась бесплатно.

Попутно Пирожок входил в неонацистскую организацию "Легион Вервольф". Идеология сводилась к "окончательному решению еврейского вопроса радикальными методами". В рамках группировки украинец получил срок за подготовку теракта в Ярославской области. После отсидки отправился в Украину, в родную Одессу. Там получил еще один срок - за распространение порнографии.

С началом Евромайдана компетенции Пирожка пригодились, карьера пошла в гору. Мужчина стал членом "Правого сектора", занялся самообороной Бердичева Житомирской области.

На базе самообороны функционировали структуры, которые крышевали незаконную добычу января. Также, утверждает Пирожок, он помогал с продвижением людей от "Радикальной партии Ляшко", занимался люстрацией и другими вопросами.

Об этом всем этом Игорь Пирожок рассказал изданию "Лента.ру". "Страна" пересказывает интервью.

Концлагерь в Москве и самооборона в Бердичеве

Игорь Пирожок (носил псевдоним Роман Чирка) начал рассказ с того, что с Евромайданом в страну пришла и анархия. Бердичев, по его словам, - город четырех культур: польской, русской, украинской и еврейской.

"Мы видели, что творилось. Регулярно происходили налеты на небольшие города - молодые люди на автобусах заезжали и громили все, грабили магазины. Майдановцы, антимайдановцы - неважно, кто оплатил их услуги. Когда такая банда помогает устроить рейдерский захват и лишает вас места работы, ее политические пристрастия второстепенны", - говорит Пирожок.

В связи этим каждый взял понятное ему направление. Про его историю с "Легионом "Вервольф" знали. "Поэтому было решено, что я беру под себя всех наших правых. Я и взял. Но я не был их лидером, скорее политическим советником", - рассказывает мужчина.

По "Вервольфу" Пирожок действительно был известной личностью в определенных кругах. Например, в Интернете есть видео собрания этой группировки. Все вокруг в свастике, он зигует.

По организации "концлагеря" в Москве он также был знаменит. Российские СМИ сообщали, что там было совершено не одно убийство. Сам Пирожок хвастался на камеру отрубленными ушами мужчины - одного из своих "рабов". Кадры были показаны по телевидению в передаче "Совершенно секретно" в 1993 году.

Под руководством этого человека, которого приняли в ряды "Правого сектора", и была организована самооборона Бердичева.

На все въезды и выезды Пирожок и Ко ставили блокпосты. Следили за обстановкой, переговаривалась друг с другом с помощью рации - "в случае проблем в нужные места выезжало подкрепление". Чужаков в городе не пускали. С местной полицией сотрудничали. Связь с криминалитетом поддерживали.

В общем, альтернативная власть.

Самооборона Бердичева. Фото: Facebook

В рамках "Правого сектора" Пирожок организовал отряд "Хорты". Ее сиделец описывает как созидающую и соответствующую принципам двуязычного народа (имеется в виду украинский и русский языки).

"Одно из первых дел, которое сделали наши парни, - восстановили и отреставрировали все памятники советским воинам в районе. Мы были против идеологического противостояния", - говорит Игорь Пирожок.

Кто создал и финансировал "Правый сектор"

Для российской аудитории Игорь Пирожок рассказывает: организация "Правый сектор" называется так лишь потому, что находилась на Евромайдана справа. А позже к ней присоединились ультрас киевского "Динамо", которые на стадионе также занимают правую часть.

По словам Пирожка, "Правый сектор" был создан Службой безопасности Украины. "Он до сих пор продолжает работать на спецслужбы против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова", - говорит заключенный в интервью.

О том, кто есть кто в "Правом секторе", националист рассказывает следующее: "Дмитрий Ярош - это же кум Валентина Наливайченко, бывшего главы СБУ при президенте Викторе Ющенко, крестный отец его детей. Наливайченко создал организацию "Тризуб" и создал Яроша. Это маленькая маргинальная организация с хорошей крышей и эксклюзивной информацией".

На вопрос о том, кто финансировал "Правый сектор", Пирожок отвечает: "вездесущие американцы и НАТО". Но хватало и представителей местного бизнеса.

Также поддерживал националистов, говорит Пирожок, в том числе Янукович: "Его очень впечатлили события после убийства журналиста Георгия Гонгадзе в 2000 году, которые фактически свалили Леонида Кучму с поста президента, и ему не нужны были вот такие гражданские выступления. Нужно, чтобы улица была за "Тризубом".

По словам Пирожка, радикалы очень полезны для нанесения точечного удара: "И неважно, кто они - ультралибералы, ультраправые или ультралевые. До того как Майдан перерос в государственный переворот, он несколько месяцев плясал. Люди приезжали, уезжали, слонялись без толку. Они бы до сих пор там плясали - бессмысленный протест".

Об успехе Евромайдана он рассуждает так: "Чтобы он во что-то вылился, нужно было его радикализировать - поджечь сотрудника правоохранительных органов, разбить кому-то голову, кому-то получить пулю. Они и добились того, чего хотели".

В итоге пути Пирожка и "Правого сектора" разошлись. Он вынужденно покинул и эту организацию, и движение "Хорты". Мол, благословение на работу от Яроша ему не давали.

Пирожок с юными членами движения "Хорты Бердичев". Фото: Facebook

О крышевании добычи янтаря и пиаре партии Ляшко

После того, как Игорь Пирожок ушел из "Правого сектора", он остался работать в местной житомирской политике. Он был в организации по содействию люстрации, оставался в совете при губернаторе, входил в коллегию по кадастру.

"Хватало дел с землей. Житомир же самая перспективная область. У нас там ресурсов... Янтаря столько, что вашей Калининградской области и не снилось! А еще гранит, щебенка, песок и самые большие в Европе запасы титана и ильменита. За них и теперь идет война", - рассказывает Пирожок.

На крышевание нелегальной добычи янтаря после активной фазы войны на Донбассе начали поглядывать атошники - хотели забрать под себя.

"В янтарный бизнес активно лезли все эти общественно-гражданские отделения добровольческих батальонов. Надо понимать, что добробаты вышли из "движений". Нормальные добровольцы шли тогда служить в Вооруженные силы Украины, а добровольческие батальоны - это же бандитские военизированные формирования", - говорит Пирожок.

По словам радикала, тогда в Житомирской области началась схватка за ресурсы. "Когда я вмешался, у меня хватало сторонников. В областном совете было шесть моих депутатов, которых мы протолкнули через "Радикальную партию" Олега Ляшко. На базе самообороны в Бердичеве продолжали работать созданные нами структуры, не дававшие развернуться чужакам на нашем янтаре. Потом мы противостояли введению новых тарифов. Не пускали чиновников из Киева", - отмечает он.

В качестве примера Игорь Пирожок рассказывает: "Когда к нам прислали из Киева нового начальника милиции, мои ребята пришли и выгнали его пинками. Мы не держали власть, но мы ее корректировали".

В 2015 году Пирожок был задержан винницкой СБУ. Это, по словам, предшествовал конфликт с местным олигархом Александром Ревегой.

"Раньше он был депутатом от Партии регионов, но к тому времени, как водится, находился уже в Блоке Петра Порошенко. И вот он пообещал, что меня посадит. Поругались мы из-за земли и в целом из-за его попыток ставить своих людей у нас на должности", - объяснил он.

Задержание Пирожка. Фото: Онлайн Житомир

В итоге его арестовали и отправили под домашний арест. Потом "выпустили погулять". За это время он "успешно провел выборы для партии Ляшко". "Им я помогал, поскольку можно было с минимумом голосов провести в облсовет своих людей", - рассказывает Пирожок.

Пирожок в Москве

Суд приговорил его в Украине к трем годам. Но до апелляции он "мог гулять свободно". Этим он воспользовался. Уехал на авто в Приднестровье, а оттуда в Москву. Он был уверен, что России опасаться нечего, ведь там он уже отбыл "ходку".

Через пару лет после переезда в Москву его задержали за новое преступление. "Правый сектор" - запрещенная организация в России. Дома в Москве у Пирожка прошел обыск. Нашли символику, обмундирование, литературу. Было возбуждено дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации" - за вербовку людей.

Задержание Пирожка в Москве. Видео: ФСБ

Задержание было в апреле 2019 года. Он получил четыре года тюрьмы. На свободу может выйти досрочно по УДО или планово через три года.

Пирожок предполагает, что после этой отсидки он будет экстрадирован в Украину, где опять отправится в тюрьму уже за правонарушения в Украине.