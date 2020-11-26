Четверг, 26 ноября, - последний день функционирования нишевого интернет-издания об украинской медиасфере "Телекритика". Медиахолдинг "1+1 медиа" закрывает его, поскольку у него нет перспективы выйти на самоокупаемость.

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте "Телекритики".

"26 ноября 2020 года станет последним днем функционирования интернет-издания... Учитывая ущерб, нанесенный миру коронакризисом, больно ударившим и по рынку медиа, группа "1+1 media" приняла решение прекратить дальнейшую поддержку издания и сосредоточиться на развитии ключевых проектов", - сказано в сообщении.

"Телекритика" - это издание, ориентированное преимущественно на профессиональную среду. Оно существует с 2001 года и несколько раз меняло формат, что позволяло постепенно сокращать расходы на поддержку издания.

"Наша актуальная стратегия заключается в развитии и продолжении инвестиций только в те проекты, которые имеют высокий потенциал выйти на самоокупаемость и стать прибыльными. Жаль это констатировать, но по ряду объективных причин "Телекритика" не смогла войти в этот список", - заявил генеральный директор "1+1 media" Ярослав Пахольчук.

Напомним, "Страна" писала о том, что интернет-издание theБабель с 2020 года прекратило работу. Однако осенью 2020 года в Украине запустили новое медиа theБабель.

Также мы писали, что Нацсовет внепланово проверит телеканал "1+1" после информации о том, что его долей владеет Оксана Марченко.