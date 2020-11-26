Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на призыв Андрея Богдана, экс-главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского, сделать "шаг назад" в ситуации с Донбассом.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Так, во время интервью с Ксенией Собчак Андрей Богдан сказал, что Россия должна сделать "шаг назад", потому что внесение в конституцию особого статуса для Донбасса может вызвать в Украине массовые протесты. Под "шагом назад"он подразумевал "переподписание минских соглашений".

В то же время, по мнению официального представителя Кремля, для улучшения ситуации с Донбассом нужно соблюдать минские соглашения, а любые другие предложения только замедляют процесс.

"Понимаете, здесь не нужно делать ни шаг назад, ни шаг вперед, надо выполнять каждой стороной взятые на себя обязательства. Вот здесь все предельно просто", - заявил Песков.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук назвал Минские соглашения 2015 года "политической петлей на шее" Киева.

Также сообщалось, что Россия назвала план главы ТКГ по Донбассу полным противоречием Минских соглашений. Так, позиция Украины "может привести к очередному кризису в переговорах".



