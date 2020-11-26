Министр внутренних дел Арсен Аваков, который поддерживает введение полного локдауна у Украине, допустил запрет на междугороднее сообщение в случае ухудшения ситуации с Covid-19.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, данный вопрос обсуждается в правительстве, однако точного ответа пока нет.

"Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение", - сказал Аваков.

Он добавил, что запрет может касаться, в том числе и железнодорожного сообщения.

Ранее мы писали, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Кабмин может объявить локдаун на новогодние праздники.

Между тем "Укрзализныця" назначила ряд дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников.