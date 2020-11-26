В Дании мертвые норки поднимаются из своих могил из-за поспешного забоя (убили, напомним, 17 млн зверьков): их похоронили в неглубоких ямах, и теперь они стали появляться на поверхности.

Об этом сообщает информационное агентство The Guardian.

"По мере разложения тел могут образовываться газы", ​​- сказал Томас Кристенсен, официальный представитель национальной полиции. "Это заставляет тела немного расширяться. Таким образом, в худшем случае норку выталкивает из земли".

Полиция региона Западная Ютландия, где несколько тысяч норок были похоронены на военном полигоне, пыталась противостоять страшному явлению, насыпая землю этажи трупов, находившихся в траншеи глубиной 1 метр.

По мнению Кристенсена, это естественный процесс. "К сожалению, один метр почвы - это не просто метр почвы - все зависит от того, какой это тип почвы. Проблема в том, что песчаный грунт в Западной Ютландии слишком легкий. Поэтому нам пришлось засыпать сверху еще больше земли", - добавил он.

Есть еще одно, распространенное в СМИ, беспокойство. Животные, по их мнению, были похоронены слишком близко к озерам и подземным водам, что вызывает опасения по поводу возможного загрязнения почвы и источников питьевой воды.



"Это явление было временной проблемой, связанной с процессом разложения. Территория будет контролироваться 24 часа в сутки, пока не будет построено ограждение, чтобы избежать потенциальных проблем для животных и людей", - заявили в Министерстве окружающей среды Дании.



Напомним, что зараженных мутировавшим коронавирусом норок обнаружили еще в пяти странах. На настоящий момент это шесть государств, а именно Дания, Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США.



Также "Страна" писала, что в отличии от европейский, украинские звероводы обещают не уничтожать норок. Так, в Украине больных норок нет, а доступ к ним имеет лишь ограниченное количество людей, которые регулярно проходят тестирование.