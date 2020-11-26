Врач-инфекционист Ольга Голубовская, заявила, что поддерживает введение полного локдауна в Украине (ранее о таком заявлял глава МВД Арсен Аваков), так как те "полумеры", которые уже действуют ни к чем не приводят.

Об этом он сказала во время IV Украинского женского конгресса, видео обнародовано в Youtube.

"Я за полный локдаун, конечно, потому что эти полумеры ни к чему не приводят", - заявила Голубовская.

По ее словам, в противодействии такому инфекционному заболеванию ничего не изменилось со средних веков.

"Когда нет средств, специфического лечения, специфической профилактики - это только разобщение, максимальное прерывание передачи популяции от человека к человеку. Это только надо прервать эту цепочку", - добавила врач-инфекционист.

Также Голубовская сказала, что в настоящее время Украина "находится в интенсивной передачи инфекции", а не на пике.

"Пик, я думаю, декабрь-январь еще будет… Он подойдет через несколько недель. У нас смертность увеличивается сейчас, к сожалению, более молодых людей - до 60 лет. Это страшно", - сказала она.

Врач-инфекционист также добавали, что сегодня все себя должны воспринимать как потенциально инфицированные.

Для Украины - трагедия, когда растет количество тяжелых больных и "их гораздо больше, чем возможность системы оказывать именно им медицинскую помощь". По мнению врача именно "на эти показатели надо опираться в принятии решений".

Ранее Голубовская говорила, что улучшение ситуации с коронавирусом стоит ждать не раньше, чем в марте.

Также мы писали, что министр МВД Украины Армен Аваков считает, что Украину нужно немедленно отправлять на месячный локдаун.