Младший сын легенды футбола Диего Марадоны, 34-летний Диего Синагра находится в реанимационном отделении больницы из-за осложнений от Covid-19. О смерти отца он узнал от представителя "желтой" прессы.

Об этом написал журналист Танкреди Палмьери в своем Twitter-аккаунте.

"К сожалению, известный желтый телеведущий искал его по телефону, чтобы узнать его реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял своего отца. Оставьте мальчика в покое", - выразил сочувствие Синагре журналист.

Диего Синагра жил в Неаполе с матерью, Кристиной Синагрой, свое отцовство по отношению к нему Мараджона признал только в 2016 году. Он играл в молодежных футбольных командах Дженоа и Наполи.

Напомним, в среду, 25 ноября, в возрасте 60 дет умер Диего Марадона. После его смерти в Аргентине объявили три дня траура, будут приспущены национальные флаги.