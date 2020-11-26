Экс-нардеп Сергей Лещенко, который получает зарплату около 350 тысяч гривен в наблюдательном совете "Укрзализныци", не может ответить на элементарные вопросы, касающиеся железной дороги.

Вопросы Лещенко задавали в программе "Смотрящие" на телеканале "Наш", видео обнародовано в YouTube.

Так, ведущие шоу задали Сергею Лещенко вопросы от зрителей из соцсетей. Лещенко спросили, чем отличается дизель-поезд с гидравлической передачей от обычного тепловоза, а также какая ширина у украинской колеи.

"Мне кажется это уже такой троллинг.... Следующий вопрос", - сказал Лещенко, который, очевидно, не знал ответа на эти вопросы.

Отметим, что ширина железнодорожной колеи в Украине составляет 1520 мм (в 60% стран мира – 1435 мм).

Лещенко не может ответить на вопросы - с 44:00

Напомним, экс-нардеп Лещенко в апреле получил треть миллиона от американской инвестиционной компании Eaton Vance Corp.

Также мы писали, что всего за четыре неплоных месяца экс-нардеп Лещенко получил от "Укрзализныци" более миллиона гривен.